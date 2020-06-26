МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,97%, до 25494,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,65%, до 9952,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 3063,19 пункта.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться в центре внимания рынков. В США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.

"Несмотря на то, что мы продолжаем наблюдать пугающую статистику числа заражений в США, это на самом деле не сильно сдержало настроения — по крайней мере, не на постоянной основе", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитика State Street Global Markets Тимоти Графа (Timothy Graf).

Акции производителя спортивной одежды Nike дешевеют на 3,6% после того, как компания сообщила об убытке в 790 миллионов долларов в четвертом квартале 2019-2020 фингода. Согласно финотчету компании, выручка компании сократилась за квартал на 38%, до 6,3 миллиарда долларов при прогнозе почти в 7,3 миллиарда.

На следующей неделе инвесторы ожидают ряд публикаций по США. В частности, в среду, 1 июля, будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а в четверг, 2 июля, будет обнародована статистика по безработице в стране в июне.