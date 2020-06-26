МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Доллар стал дорожать к основным мировым валютам в пятницу вечером, хотя днем курс американской валюты снижался, трейдеры продолжают оценивать ситуацию по пандемии коронавируса после новостей из Техаса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1201 доллара с 1,1217 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,34 иены со 107,19 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 97,6 пункта. Днем показатель опускался примерно на 0,1%.

В мире по-прежнему наблюдается заметный рост числа случаев заражения коронавирусом. В США, по данным университет Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.

Коме того, трейдеры отреагировали на новости из США. Так, губернатор американского штата Техас Грег Эбботт в пятницу издал указ, который возвращает ряд ограничений на работу организаций из-за повторной вспышки COVID-19.

Традиционно доллар считается более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков. Вторая волна коронавируса может сдержать восстановление экономики и стать поводом для нового усиления карантинных ограничений.