МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к слабому росту на возвращении опасений вокруг ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.19 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,55 доллара — до 1772,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,74% — до 17,762 доллара за унцию.

Инвесторы отказываются от риска в свете роста числа случаев заражения коронавирусом. Так, в США, по данным университет Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.

В то же время трейдеры оценивают слабую статистику из США. Так, расходы потребителей США в мае выросли на 8,2% вместо ожидавшегося роста на 9%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) также оказался хуже прогнозов аналитиков. Показатель в июне, по окончательной оценке, поднялся до 78,1 пункта. Прогнозировался рост до 79 пунктов.

На следующей неделе инвесторы ожидают ряд публикаций по США. В частности, в среду, 1 июля, будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а в четверг, 2 июля, будет обнародована статистика по безработице в стране в июне.