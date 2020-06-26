МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл основные торги в пятницу разнонаправленно на фоне падения западных площадок и стоимости нефти: долларовый индекс РТС снизился, рублевый индекс Мосбиржи смог удержаться в плюсе, а по итогам всей недели рынок в РФ показал почти нулевую динамику: индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, РТС — снизился на 0,02%, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в 18.50 мск вырос на 0,04%, до 2761,74 пункта, индекс РТС — снизился на 0,83%, до 1246,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск растёт на 79 копеек, до 69,81 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 78,28 рубля.

Европейские индексы в пятницу преимущественно снизились, ведущие американские биржевые индикаторы теряют сейчас в пределах 1,5-2,2%.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,5%, до 40,44 доллара за баррель.