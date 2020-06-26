МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки "Магнита", а бумаги TCS Group не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,95%, до 5,23 доллара, "Новатэка" — на 2,03%, до 149,3 доллара, "Лукойла" — на 2,14%, до 75,94 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,33%, до 5,44 доллара, "Газпром нефти" — на 1,43%, до 24,15 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,23%, до 28,09 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 1,46%, до 12,14 доллара, НЛМК — на 1,01%, до 19,68 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 1,74%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 2,03%, до 11,56 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", не изменилась в цене и осталась на уровне в 21 доллар.

GDR АФК "Система" уменьшились в стоимости на 0,61%, до 4,88 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 2,57%, до 13,56 доллара. Цена расписок "Ленты" уменьшилась на 2,07%, до 2,37 доллара.