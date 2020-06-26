МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл основные торги в пятницу разнонаправленно на фоне падения западных площадок, стоимости нефти и ослабления рубля: долларовый индекс РТС снизился, рублевый индекс Мосбиржи смог удержаться в плюсе, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов в 18.50 мск вырос на 0,04%, до 2761,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,83%, до 1246,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.38 мск рос на 71 копейку — до 69,73 рубля, курс евро — на 82 копейки, до 78,26 рубля.

Европейские индексы преимущественно снизились на 0,18-0,73%, ведущие американские биржевые индексы к текущему моменту теряют 1,84-2,25%.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,02% — до 40,63 доллара за баррель.

Российский рынок акций по итогам недели показал почти нулевую динамику: индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, РТС снизился на 0,02%.

"Российский рынок акций провел завершающую торговую сессию недели в смешанной динамике. В первой половине дня преобладали покупки, ближе к вечеру несколько ухудшился внешний фон — западные площадки и нефть развернулись в красную зону. Часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста — депозитарные расписки X5 (2,6%), бумаги "Ростелекома" 9 обыкновенные акции поднялись на 2,48%, префы — на 1,36%), акции "М.Видео" (1,95%), "Интер РАО" (1,27%), ОГК-2 (1,19%), а также акции "Юнипро" (1,18%), Polymetal (1,09%), "Магнита" (1%) и депозитарные расписки ГК "Эталон" (0,97%).

Среди лидеров снижения – акции "Русгидро" (-3,97%), ИСКЧ (-3,47%), ФСК "ЕЭС" (-2,9%), НМТП (-2,83%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,85%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,79%), префы "Россетей" (-1,69%), префы "Транснефти" (-1,68%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,66%) и акции "Фармсинтеза" (-1,65%).

ПРОГНОЗЫ

В понедельник Бахтин из "БКС Премьер" ожидает сохранения неровной динамики.

"С одной стороны, признаки восстановления и масштабные монетарные вливания, с другой стороны — растущая угроза второй волны пандемии и ухудшение прогнозов по восстановлению мировой экономики. Из статистики понедельника выделим индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США за май", — говорит он.

По его оценкам, в первую торговую сессию будущей недели индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2720-2800 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на умеренно пессимистичной ноте, оставаясь зажатыми в рамках диапазонов 2700-2850 и 1200-1315 пунктов. Среднесрочная картина все еще не исключает возвращения к восходящему движению, но напряженность среди "быков" нарастает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".