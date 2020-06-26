МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу в основном опустились, опасения по поводу "второй волны" пандемии коронавируса сохраняются, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,27%, до 6163,86 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,18%, до 4909,64 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 12089,39 пункта.

На рынках сохраняются опасения по поводу второй волны заражений коронавирусом, что, как считают инвесторы, может сдержать восстановление мировой экономики, а также стать поводом для нового усиления карантинных мер по всему миру. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения. Так, ранее в пятницу губернатор американского штата Техас Грег Эбботт издал указ, который возвращает ряд ограничений на работу организаций из-за повторной вспышки COVID-19.

Акции немецкой финтех-компании Wirecard подешевели еще на 63,7% из-за скандала вокруг нехватки на счетах крупной денежной суммы. С начала событий акции подешевели в 78 раз, с 99,5 евро до 1,28 евро за акцию, по итогам шести торговых сессий из семи акции компании теряли в цене в двузначном процентном выражении, примерно от 30 до 70% за сессию.

Ранее Wirecard сама была вынуждена допустить "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 миллиарда евро на счетах компании, позднее глава компании Маркус Браун ушел в отставку.