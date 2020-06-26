ЛОНДОН, 26 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Решение суда США по возвращению более 1,2 миллиарда долларов инвесторам криптовалюты Gram может привести к судебным искам в отношении компании Telegram Павла Дурова, а также к ухудшению финансового состояния Telegram, такое мнение РИА Новости высказал технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков.

Окружной суд Нью-Йорка в четверг обязал компанию Telegram выплатить покупателям криптовалюты Gram 1,2 миллиарда долларов, а также компенсацию в размере 18,5 миллиона долларов. В 2019 году инвесторы в ходе сбора заявок на криптовалюту за два закрытых инвестраунда вложили в проект Дурова около 1,7 миллиарда долларов.

По мнению Волкова, многие инвесторы после того, как проект свернулся, захотят узнать, на что конкретно ушли их деньги.

"Утверждается, что проект потратил около полумиллиарда долларов. Мы не знаем, на что именно пошли эти деньги, но очень сложно представить, что такую сумму можно потратить на создание платформы TON. Зато это очень похоже по порядку на расходы сервера мессенджера (Telegram), учитывая размер его аудитории и богатый функционал (могут составлять 150-200 миллионов долларов в год). Если предположить, что значительная часть из потраченных денег инвесторов пошла на нужды Telegram, а TON в итоге не запускается, то получается покупатели Gram вложились в Telegram", — подчеркнул собеседник агентства.

Инвесторы, возможно, были бы не против получить долю в Telegram, однако этого им не предложили, рассуждает Волков.

"Вместо этого, основатель Telegram предложил неамериканским инвесторам в качестве варианта подождать еще с обещанием возврата в 110%. Таким образом, часть собранных средств превратилось бы в долговое обязательство. Возврат по такому обязательству возможен, либо если Telegram сможет найти рабочий способ монетизации или если Дуров сможет продать часть своей доли. Многие инвесторы высказывались отрицательно по поводу предложенных им вариантов. Вероятно, можно ожидать судебные иски со стороны инвесторов, а возможно и коллективные иски", — отметил эксперт.

Исполнение решения суда может привести также и к финансовым сложностям Telegram. "У мессенджеров есть различные схемы монетизации, но ранее Павел Дуров отказывался их внедрять. Создание TON могло кардинально изменить ситуацию, но не вышло. Сейчас, судя по письму инвесторам, Павел будет активно искать покупателя или инвестора. Все это, конечно, не на пользу Telegram в целом", — подчеркнул Волков.

После провала проекта с Gram международные инвесторы настороженно относятся к российской компании. "С одной стороны, есть риск судебных разбирательств с покупателями Gram. С другой стороны, на примере ВКонтакте можно видеть, что Павел Дуров, будучи очень сильным лидером и главой компании, не всегда умеет находить компромиссы с инвесторами в собственном бизнесе", — добавил эксперт.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США. Американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

Компания Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc предложили инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска проекта TON.