ВАШИНГТОН, 25 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в пятницу закрылись в красной зоне, трейдеры продолжали оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,84%, до 25015,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,59%, до 9757,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,42%, до 3009,01 пункта.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться в центре внимания рынков. В США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные почти 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.