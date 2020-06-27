МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") готов к проведению IPO, но этому мешает неблагоприятная конъюнктура на рынке, заявил президент АФК Владимир Чирахов ходе онлайн-трансляции годового собрания акционеров корпорации.

"Что касается IPO, на мой взгляд, компания абсолютно готова. Но по причине неблагоприятной конъюнктуры на рынках, когда они просели на 40%, в условиях сегодняшних низких цен мы предполагаем, что не сможем получить нужные оценки компании в ходе IPO. Поэтому ключевое событие, влияющее на проведение IPO — это восстановление цен", — сказал Чирахов.

При этом он отметил, что АФК видит большой интерес потенциальных партнеров к Segezha Group.