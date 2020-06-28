МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Отскок биржевых котировок с мартовских минимумов не должен давать надежду, что дела в экономике пошли на лад – это далеко не так, а индексы подпитывают лишь вливания ликвидности со стороны мировых центробанков, считают опрошенные "Прайм" аналитики. Настоящий рост робок, и рынки по-прежнему боятся нового удара.

Реакция мировых фондовых рынков на новости о распространении коронавирусной инфекции по миру была предсказуемой – столкнувшись с новым, незнакомым фактором риска, фактически парализовавшим экономику, индексы штурмовали минимумы со времен Великой депрессии. По мере развития ситуации волатильность сократилась, страхов поубавилось. Тем не менее, любая хоть сколько-нибудь серьезная новость о пандемии по-прежнему вызывает рост или падение котировок на всех без исключения рынках.

Вот совсем свежий пример. Сообщения ВОЗ о рекордном росте заболеваемости в мире за сутки, появившиеся в начале недели, вызывали спад на биржах, удешевление нефти и рост цен на золото, как наиболее надежного актива в эпоху нестабильности. Хотя, конечно, эти колебания никак несопоставимы с теми, что наблюдались в марте – они не превышают 1-2% за день.

СТРАХИ ПРИТУПЛЯЮТСЯ

Тот факт, что эта волатильность сохраняется, объяснить легко. Страхи инвесторов и других участников рынка вполне обоснованные, ведь кризис, спровоцированный COVID-19, атипичен по свое природе, подобного не было ни в 2008, ни в 2014 году. Но и действия властей, направленные на успокоение общественности, беспрецедентные, поэтому достигают своей цели, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Рынок всегда был чувствительным к новостям, с приходом пандемии чувствительность возросла, объясняет ситуацию президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

"Однако действия ФРС и ЕЦБ в последнее время снизили этот эффект: рынок оказался наполнен деньгами, и это притупило негативную реакцию. Рынок как будто не видит рисков второй волны заболевания, роста запасов нефти выше ожиданий в США, других новостей", — говорит он.

Оно и неудивительно: печатный станок Федрезерва отправил на рынки около 3 трлн долларов, а ЕЦБ влил в рынок более 120 млрд евро. В целом объем программ стимулирования в мире уже превысил 9 трлн долларов. В отличие от упомянутой Великой депрессии, инструментов – как монетарных, так и регуляторных – у государств гораздо больше.

Есть и другие объективные основания для притупления страхов. Во-первых, вторая волна вируса происходит далеко не везде, да и в США ее влияние ограничено (новые случаи заражений растут, а вот смерти – нет, то есть это можно списать на охват тестирования). Во-вторых, рынки понимают, что центральные банки (в основном ФРС) продолжат заливать коронавирус ликвидностью. В-третьих, в США власти наотрез отказываются повторно "закрывать экономику" (рынок боится именно локдауна, а не числа заражений или смертей). В-четвёртых, вирус уже вошел в повестку, это не что-то новое и непознанное, инвесторы привыкли к новой реальности, говорит старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

В целом реакцию рынков на новости аналитики считают обоснованной и соответствующей текущей ситуации. Говорить о том, что инвесторы пугаются собственной тени и впадают в истерику нельзя – глобальная опасность коронавируса есть, и она сохраняется, как и неопределенность относительно дальнейшего противостояния с пандемией.

РЫНКИ НАСТОРОЖЕ

Именно от него зависит то, как будет складываться рыночная конъюнктура в ближайшие месяцы, уверены эксперты. В случае полноценной второй волны по прибылям корпораций будет нанесен сильный удар, что может отправить фондовые рынки в сильное пике, учитывая текущий перегрев рынка акций.

Однако есть основания считать, что этого не произойдет. Во-первых, высокопоставленные чиновники заверяют, что повторного жесткого карантина не будет, во-вторых, есть надежда на эффективные препараты и вакцины, которые появятся до конца года.

В целом, на фондовом рынке сегодня действуют две противоположные силы: беспрецедентные вливания ликвидности подталкивают котировки вверх, а фактическая ситуация в экономике, наоборот, не внушает оптимизма.

На этом фоне рынки продолжают внимательно следить за новостями о COVID-19 и находятся в постоянном ожидании развития событий. С конца марта, когда была достигнута низшая точка, индексы совершили впечатляющий рывок, и значительное количество акций сейчас уже выглядит весьма дорого.

"Поэтому любая негативная новость — в частности, о повторной вспышке COVID-19 — способна спровоцировать коррекцию, которая уже назрела после столь долгого и сильного роста. Это заставляет инвесторов постоянно следить за новостным потоком, и говорить о том, что вернулось спокойствие, было бы преждевременно", — считает директор по инвестидеям БКС Константин Черепанов.

IT-СЕКТОР ИДЕТ НА ПОМОЩЬ

Если говорить о перспективах следующей недели, то в большей степени они зависят от корпоративных факторов. Компании США опубликуют отчетность за второй квартал, которая явно будет негативной — можно ожидать, что на этом фоне перегретый рынок немного откорректируется, прогнозирует финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов.

"В ближайшие месяцы, если политика печатания денег продолжится, а разрушительной второй волны пандемии не случится, глобального падения рынка не будет. По крайней мере, до ноября, когда в США пройдут президентские выборы: в случае победы кандидата от демократов Джозефа Байдена, экономическая политика может быть частично пересмотрена, и позитива для рынков станет меньше", — считает он.

По мнению Ананьева, так резко, как зимой-весной, на коронавирус рынки уже не отреагируют. "Если и будет вторая волна вируса, то принимаемые ограничения будут уже не такими сильными. В первый раз за счёт эффекта высокой базы случились резкие и большие экономические потери. В случае же рецидива, спад будет меньшим по масштабу и от более низкого уровня – это уже не так страшно", — считает он.

Он указывает, что в разбивке по секторам технологические акции всё больше и больше отрываются от остальных секторов. Поэтому рост рынка – это в основном рост именно технологического сектора (если точнее – самых популярных акций: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft). Технологический сектор, телекомы и здравоохранение – вот лидеры рынка.

А у акций, ориентированных на реальный сектор (промышленность, сырьевые компании, энергетики, финансы) рост до прежних уровней будет долгим. Полномасштабное производство восстановить быстро не получится, кроме того снизился конечный спрос. Даже традиционные защитные активы вроде акций коммунальных компаний и фондов недвижимости в нынешней ситуации оказались не такими уж защитными: локдаун ударил и по ним.

ГДЕ ЛУЧШЕ ПЕРЕСИДЕТЬ?

Индикатором состояния реального сектора является и неспешный рост сырьевых активов. Отыграв потери марта, нефтяные котировки замерли в районе 40 долларов за баррель. А вот активы-убежища, прежде всего, золото растут на новостях о новом QE и стремлении стран залить все проблемы деньгами и общем снижении ставок.

По мнению Кленова, эти активы, а также акции IT-компаний будут пользоваться повышенным спросом и дальше – пока длится нестабильность. Судьба акций сырьевых компаний зависит от сценария пандемии и поведения регуляторов: чем меньше будет заболевших и больше денежных вливаний, тем лучше себя будут чувствовать эти эмитенты и наоборот.

Вторая волна вируса вновь спровоцирует спрос на защитные активы, уверен Черепанов. К ним относятся золото, гособлигации и так называемые stay-at-home акции — бумаги компаний, выигрывающих от эпидемии: онлайн-ритейлеры, производители программного обеспечения, облачных решений, решение в области кибербезопасности, биотехнологий. Если же этот сценарий не реализуется и экономика продолжит восстанавливаться, то спрос переместится в более рискованные сектора — сырьевые товары, традиционный ритейл, товары длительного спроса — вплоть до наиболее пострадавших секторов: автопрома, банков, авиалиний, транспортных и туристических компаний.

В общем, если не прилетят очередные "черные лебеди", ближе к концу года можно надеяться на умеренный рост экономики и биржевых котировок, делают вывод эксперты.​