МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту компании Facebook, она больше не будет размещать рекламу в соцсети, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. В пятницу компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление сделала компания Unilever.

По данным Fox News, компания PepsiCo пока не сообщила о своем решении официально. При этом сотрудники компании заявляют, что бойкот будет действовать в июле и августе.

Телеканал сообщает, что компания ежегодно расходует на продвижение и рекламу 2,6 миллиарда долларов, и большая часть расходов связана с публикацией рекламы в социальных сетях, в том числе в Facebook.

Агентство Блумберг сообщило в субботу, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Цукерберг ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.