МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник утром растут, поскольку инвесторы предпочитают отказываться от риска в пользу безопасных активов на фоне роста числа случаев заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,44%, или на 7,75 доллара — до 1788,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,47% — до 18,122 доллара за унцию.

Золото, традиционно считающееся более безопасным активом во времена экономической неопределенности, продолжает сохранять свою привлекательность у инвесторов по мере роста случаев заражения COVID-19 по всему миру. Инвесторы опасаются, что "вторая волна" может привести к новым закрытиям экономик и остановить восстановление экономической активности.

Так, в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе.

"Безусловно, покупки в безопасных убежищах происходят довольно активно, в частности, благодаря новой вспышке коронавируса в США, которая в настоящий момент действительно стимулирует аппетит инвесторов", — считает аналитик банка ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на воскресенье число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек. Больше всего человек скончались в США. Общее число случаев заражения составляет более 10 миллионов.