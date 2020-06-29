МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник утром растет по отношению к доллару по мере растущих надежд на скорое восстановление экономики региона по мере ее открытия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1254 с 1,1217 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 107,14 иены со 107,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 97,25 пункта.

В понедельник настроения рынков колеблются между надеждами на восстановление мировой экономики и опасениями, что новая волна случаев коронавируса может его сильно притормозить.

Курс евро поддерживается оптимизмом инвесторов, вызванным открытием экономики региона и обнадеживающими экономическими данными, показывающими ее восстановление. Позднее в понедельник европейские инвесторы ожидают данных по инфляции в Германии. Ожидается, что в годовом выражении, по предварительной оценке, она осталась на уровне мая в 0,6%.

При этом участники торгов продолжают с опасениями следить за ростом числа случаев заражения новым коронавирусом и возникновением новых локальных вспышек. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на воскресенье число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек, а общее число случаев заражения составляет более 10 миллионов.

"Учитывая высокую чувствительность зоны евро к мировой торговле, мы ожидаем, что глобальная неопределенность вокруг пандемии будет сдерживать рост", — считают аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.