Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 29 июня
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|-13,9%
|-12,3% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|-0,9%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|-0,9%
|-0,5%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-17,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май)
|-13,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май)
|-21,8%
|19,7%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Казаньоргсинтез — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме)
|7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200629/831695624.html