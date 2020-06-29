МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май) -13,9% -12,3% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) -0,9%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) -0,9% -0,5%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1% 0,3%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май) -17,1%  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май) -13,4%  
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май) -21,8% 19,7%

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Казаньоргсинтез — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме) 7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018 4,5468 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2020) — див-д 2019

 

 

 