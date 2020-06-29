МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс рубля растет против доллара, несмотря на снижающиеся котировки нефти, и умеренно отступает в паре с евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника снижался на 13 копеек – до 69,67 рубля, курс евро поднимается на 10 копеек, до 78,43 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,12% — до 40,47 доллара за баррель.