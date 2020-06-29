МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Низколиквидные бумаги "Центрального телеграфа" растут более чем на 30% в начале торгов после рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.24 мск привилегированные акции "Центрального телеграфа" растут на 30,46%, обыкновенные акции – на 35,16%. При этом префы компании уже подскакивали на 39,6% — до 26,2 рубля, обыкновенные — на 39,8%, до 30,6 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 0,32%.

Рост бумаг проходит на повышенном для компании обороте: по префам объем торгов уже почти 150 миллионов рублей, по обыкновенным акциям – более 40 миллиона рублей, тогда как в обычные дни по префам объем торгов не превышал 1 миллиона рублей, а по обыкновенным акциям – 100 тысяч рублей.

Рост акций начался еще в пятницу, когда префы выросли на 8,6%, обыкновенные акции — на 7,1%. На тот момент причина этого была непонятна. Сообщение о решении совета директоров было опубликовано в понедельник около 8 утра. Совет рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в 11,83 рубля на штуку, всего — 2,5 миллиарда рублей.

По результатам 2018 года компания выплачивала дивиденды в 7,41 рубля на оба вида акций. Дивиденды за 2017 год составляли 0,03 рубля на акцию, за 2016 — 0,008 рубля на акцию.

Основным акционером "Центрального телеграфа" является "Ростелеком" с долей 80% обыкновенных акций (60% уставного капитала).