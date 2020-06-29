МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник показывают разнонаправленную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,59%, до 5,2 доллара, "Новатэка" — поднималась на 0,57%, до 150,15 доллара, "Лукойла" — росла на 0,03%, до 75,96 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,25%, до 5,51 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,93%, до 23,93 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,8%, до 27,86 доллара, "Северстали" — на 0,08%, до 12,13 доллара, НЛМК — росла на 0,58%, до 19,8 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,71%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 0,5%, до 11,62 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,24%, до 20,95 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,08%, до 4,93 доллара, бумаги "Магнита" — дешевели на 0,04%, до 13,55 доллара, "Ленты" — на 1,48%, до 2,33 доллара.