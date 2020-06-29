МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению в паре с долларом, американская валюта в моменте подскакивала выше 70 рублей впервые с 15 июня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника растет на 16 копеек – до 69,96 рубля (уже поднимался до 70,02 рубля), курс евро — на 33 копейки, до 78,66 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,76% — до 40,21 доллара за баррель.