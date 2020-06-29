МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на обострении опасений вокруг распространения коронавируса по всему миру, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.03 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,23%, до 6149,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 4893,8 пункта, немецкий DAX — рос на 0,13%, до 12106,98 пункта.

В центре внимания рынков находятся цифры по распространению коронавируса в разных странах мира. Так, по последним данным университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, а общее число случаев заражения вирусом составляет свыше 10 миллионов человек.

"Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 10 миллионов человек, а число жертв 500 тысяч человек, из которых 25%, предположительно, приходятся на США", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Scope Markets Джеймса Хьюза (James Hughes).

Позднее в понедельник инвесторы ждут статистику по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). По прогнозам аналитиков, рост потребительских цен в стране в июне в годовом выражении, по предварительной оценке, составил, как и в мае, 0,6%.