МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает сдавать позиции, евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня, доллар закрепился выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 11.36 мск понедельника растет на 66 копеек – до 78,99 рубля (уже поднимался до 79,04 рубля), курс доллара — на 42 копейки, до 70,22 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,64% — до 40,26 доллара за баррель.