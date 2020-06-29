29 июня — Dow Jones. Фьючерсы на индексы США колеблются, предвещая очередную волатильную неделю. Инвесторы обеспокоены тем, что новая волна заражений коронавирусом может стать препятствием для восстановления мировой экономики.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average колебались между приростом и потерями, а затем подросли на 0,3%. На прошлой неделе DJIA просел на 3,3% и может завершить месяц в минусе.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 практически неизменен, а большинство азиатских площадок завершило сессию с понижением.

Общее число случаев заражения в мире в выходные превысило 10 миллионов, а число жертв – 500 000 человек. Власти Флориды, Техаса, Калифорнии и Аризоны – штатов, на которые приходится основная доля новых заражений, – ввели новые ограничения и отсрочили планы возобновления работы предприятий.

Как отмечает Эдвард Пак, заместитель инвестиционного директора Brooks Macdonald,"рынки все еще мечутся между новыми случаями и дополнительной ликвидностью". "В конце прошлой недели прирост числа заболевших одержал верх в этой борьбе", – добавил он.

Индекс волатильности Cboe, ключевой показатель колебаний на рынке акций США, растет второй день подряд, что свидетельствует о сохраняющемся беспокойстве инвесторов.

"Наблюдается высокий уровень волатильности, указывающий на все еще повышенные уровни страха, – говорит Себастьен Гэли, макроэкономический стратег Nordea Asset Management. – Думаю, идет последняя волна этого 'ралли облегчения', вызванного действиями центробанков и вливанием ликвидности".

По словам Стина Якобсена, инвестиционного директора Saxo Bank, в свете приблежения конца месяца и квартала крупные фондовые менеджеры также столкнуться с необходимостью изменения баланса портфелей. Он добавил, что фирмы по управлению активами, вероятно, постараются зафиксировать крупный прирост на рынке акций США, произошедший в апреле и мае.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с пятничных 0,636% до 0,648%.

Нефть WTI подешевела на 1,5% до 37,89 доллара за баррель. Рост случаев коронавируса сказался на перспективах восстановления мировой экономики. Нефть Brent подешевела на 1,4%.

"На рынках откат, поскольку инвесторы сосредоточены на вирусе, а не на развитии ситуации в мировой экономики, – говорит Кит Джукс, стратег по макроэкономике из Societe Generale. – В итоге сохраняться страхи насчет еще более плавного и медленного восстановления".

Гонконгский Hang Seng снизился примерно на 1%, китайский Shanghai Composite откатился на 0,6%, южнокорейский Kospi Composite потерял около 2%.

Директор Bank of Singapore по инвестиционной стратегии Илай Ли отметил, что рост числа заболевших в этих штатах "стал для рынков непредвиденным фактором, за которым теперь нужно внимательно следить". "Неуклонный рост числа заражений станет серьезным препятствием для смягчения карантинных мер и ограничит темпы восстановления экономики", – отметил он.

— Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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