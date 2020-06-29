МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Рост курса евро по отношению к доллару ускорился в понедельник днем после статданных из еврозоны, свидетельствующих об укреплении доверия к экономике региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск курс евро к доллару рос до 1,1271 с 1,1217 доллара за евро на прошлом закрытии. Утром в понедельник курс евро к доллару находился в среднем на уровне 1,125 доллара. Курс доллара к иене снижался до 107,2 иены со 107,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 97,23 пункта.

Поддержку курсу единой европейской валюты оказала статистика из еврозоны. Так, данные генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN) показали в понедельник, что сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне (ESI) в июне вырос до 75,7 пункта с 67,5 пункта в мае, что стало сильнейшим в истории расчета индикатора ростом.

Статистика из еврозоны способствует укреплению оптимизма относительно перспектив европейской и мировой экономики в целом. "Мы по-прежнему ожидаем устойчивого восстановления мировой экономики, что должно поддержать наши прогнозы по укреплению евро в ближайшие месяцы", — приводит агентство Рейтер мнение валютных стратегов Goldman Sachs.

Позднее в понедельник инвесторы ждут статистику по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). По прогнозам аналитиков, рост потребительских цен в стране в июне в годовом выражении, по предварительной оценке, составил, как и в мае, 0,6%.