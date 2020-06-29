МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть после утреннего падения более чем на 2% в понедельник днем вышли в плюс в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 41,03 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,34%, до 38,62 доллара за баррель. Утром эти котировки снижались примерно на 2%.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевеют на 0,2%, до 40,95 доллара за баррель.

"Сегодня утром было более сильное давление на цену обоих контрактов из-за возвращения ограничений (связанных с коронавирусом — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JBC Energy.

Трейдеров беспокоит продолжающееся распространение коронавируса в разных странах мира. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, а общее число случаев заражения вирусом составляет свыше 10 миллионов человек. При этом в США в нескольких штатах введены ограничения в связи с новой вспышкой COVID-19.

Аналитики, мнение которых приводит агентство, также полагают, что цены на нефть находятся под давлением, в том числе, из-за низкой маржи переработки и высоких объемов запасов сырья. В то же время отмечается, что цена нефти марки Brent может вырасти по итогам июня третий месяц подряд. Агентство связывает это с решением ОПЕК+ продлить на июль сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.