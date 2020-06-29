МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс рубля отошел от достигнутых дневных минимумов на фоне попыток нефти марки Brent подрасти, но продолжает снижаться к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.18 мск понедельника рос на 17 копеек — до 69,97 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 78,9 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,22% — до 41,02 доллара за баррель.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль на старте торгов понедельника показал разнонаправленную динамику: слабо рос к доллару и умеренно снижался к евро. Однако негативный внешний фон оказал давление на отечественную валюту, что позволило доллару перейти к росту и подняться выше 70 рублей впервые с 15 июня, а евро подскочить выше 79 рублей впервые с 16 июня.

Впрочем, попытка нефти перейти в "зеленую зону" помогла отечественной валюте отойти от внутридневных минимумов (70,32 рубля за доллар и 79,13 рубля за евро).

К текущему моменту рубль теряет порядка 0,2% к доллару и 0,8% к евро на фоне усиления позиций европейской валюты на международном рынке форекс. На форексе евро растет к доллару на 0,55% — до 1,1281 доллара.

Отечественная валюта в понедельник показывает худшую динамику среди валют развивающихся рынков. К текущему моменту турецкая лира к доллару символически подрастает — на 0,02%, индийская рупия поднимается на 0,22%, мексиканский песо — на 0,23%, малайзийский ринггит — на 0,21%, южноафриканский ранд — на 0,22%.

В пятницу Минфин объявит объем продаж валюты в рамках бюджетного правила, напоминает Григорий Жирнов из Нордеа-банка. По его оценкам, продажи валюты в июле могут сократиться до 110 миллиардов рублей. Тем не менее, динамику рубля в ближайшее время продолжит определять ситуация на мировых финансовых рынках и аппетит к рисковым активам, а не внутренние факторы, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" не исключает, что до конца сессии повышенная волатильность в рубле сохранится. Евро будет расти быстрее доллара вследствие его очередного укрепления на мировых площадках, добавляет он.

Российская валюта пробила ближайшие поддержки, и следующими техническими препятствиями для снижения могут выступить уровни 70,7 рубля в паре с долларом и 79,55 рубля в паре с евро, считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"В последние сессии наблюдается относительная слабость рубля и в случае ухудшения внешней ситуации мы можем пробить данные уровни. Основным фактором движения всех рынков останется статистика глобальной пандемии, а также данные по крупнейшим экономикам, основная масса которых начнет выходить со вторника", — добавляет он.

Важных событий сегодня мало, наиболее примечательным из них будет публикация данных по потребительской уверенности в еврозоне за июнь, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.