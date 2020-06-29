МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акции американских компаний Facebook и Twitter, владеющих одноименными соцсетями, после резкого падения в цене накануне дешевеют и на сегодняшних предварительных торгах на бирже Нью-Йорка после объявленного бойкота этих социальных сетей рядом крупных рекламодателей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.36 мск акции Facebook предварительных торгах на бирже Nasdaq дешевели на 4%, до 207,3 доллара. При этом по итогам торгов пятницы они упали в цене на 8,32%. Акции Twitter падали в цене на 2,58%, до 29,05 доллара, после того, как по итогам пятницы они подешевели на 7,4%.

Падение стоимости акций Facebook и Twitter отмечается после того, как ряд крупных компаний отказались публиковать у них рекламу.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Starbucks заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях.

Агентство Блумберг в субботу привело данные, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Сам Цукерберг при этом ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит "ненавистнические" высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.