МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минфин России 30 июня на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Министерство, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 50 миллиардов рублей и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Ранее Минфин в связи с объявленными нерабочими днями перенес аукционы по размещению ОФЗ со среды 24 июня и 1 июля на вторник 23 и 30 июня.