МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций остается под давлением, несмотря на некоторое улучшение внешнего фона и возвращение к росту нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.46 мск снижался на 0,38%, до 2751,17 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1237,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 24 копейки — до 70,04 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 79,01 рубля.

Европейские индексы поднимаются на 0,21-0,48%, фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы к текущему моменту растут на 0,1-0,82%.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,73% — до 41,23 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции "Норникеля" (-3,3%), депозитарные расписки Qiwi (-1,93%), акции "Распадской" (-1,68%), "М.Видео" (-1,28%), обыкновенные акции ТГК-2 (-1,22%), а также акции "Мостотреста" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,13%), "Новатэка" (-1,07%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,07%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,06%).

Низколиквидные бумаги "Центрального телеграфа" растут почти на 40% (префы поднимаются на 39,72%, обыкновенные акции – на 39,73%) после рекомендации совета директоров по дивидендам. Рост бумаг проходит на повышенном для компании обороте: по префам объем торгов уже превысил 320 миллионов рублей, по обыкновенным акциям – почти 94 миллиона рублей, тогда как в обычные дни по префам объем торгов не превышал 1 миллиона рублей, а по обыкновенным акциям – 100 тысяч рублей.

Рост акций начался еще в пятницу, когда префы выросли на 8,6%, обыкновенные акции — на 7,1%. На тот момент причина этого была непонятна. Сообщение о решении совета директоров было опубликовано в понедельник около 8 утра. Совет рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в 11,83 рубля на штуку, всего — 2,5 миллиарда рублей.

Также среди лидеров роста – акции ОГК-2 (2,05%), обыкновенные акции "Россетей" (1,75%), акции НМТП (1,6%), Polymetal (1,56%), "Полюса" (1,35%), а также депозитарные расписки "Ленты" (1,34%), акции ФСК ЕЭС (1,09%) и акции "Газпрома" (1,02%).

ПРОГНОЗЫ

В случае позитивного открытия торгов в США не исключен выход индикаторов в небольшой плюс по итогам дня, но в целом краткосрочная картина на рынке остается нейтральной, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Инвесторы ждут статистики и новостей относительно числа новых заражений, добавляет она.

"Нестабильность спроса на нефть и неоднородный в последнее время характер новостей с иностранных бирж пока свидетельствуют о возможном снижении котировок индекса Мосбиржи в понедельник и в целом по итогам следующей недели. Однако с точки зрения волатильности потенциал развития негативной динамики рынка выглядит ограниченным", — считает Александр Осин из "Фридом Финанс".