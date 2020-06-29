МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май) 1,32 1,23
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) -9,8% -5,6%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс PMI Китая (июнь) 53,4  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 50,6 50,4
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июнь) 53,6  
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (май) 0,1%  
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2020) -0,5% 0%
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2020) -5,6 млрд ф.ст. -15 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2020) 1,1% -1,6%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0% -2%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (май) -20,2% 25%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,2%  
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0,4% -5,2%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,2% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,9%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,1% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,1%  
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,42%  
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (апрель) -7,2% -12%
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель) 3,9% 3,8%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь) 32,3 45
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июнь) 86,6 91,6
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,749 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Детский мир — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме) 4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018 5,06 (9м2019) + 3 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2020) — див-д 2019
  RUB КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018 0 (рекоменд. СД) — див-д 2019
  RUB Лензолото — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме) 0 (ао), 110 (ап) — див-д 2018 0 (ао), 13,07 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.07.2020) — див-д 2019
  RUB Мечел — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме) 0 (ао), 18,21 (ап) — див-д 2018 0 (ао), 3,48 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.07.2020) — див-д 2019
  RUB Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме) 0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018 0,65 (ао), 0,97 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.07.2020) — див-д 2019
  RUB НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме, див-ды 1кв2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв2019, фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.07.2020) — див-д 2020
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 17.06.2020) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 0 (ао), 1 (ап) (фин) — див-д 2019
  RUB ГАЗ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 19.06.2020) 0 (ао), 3,92 (ап) — див-д 2018 0 (ао), 5,13 (ап) — див-д 2019
  RUB ГМК Норильский никель — СД (об инциденте на ТЭЦ-3 в Норильске)    

 

 

 