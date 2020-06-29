МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник поднимаются в рамках коррекции после падения более чем на 2% в пятницу и на ожиданиях новых экономических стимулов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,38%, до 25361,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 9791,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 3031,18 пункта.

Коррекционный рост индикаторов в понедельник следует после снижения в пределах 3% в пятницу из-за опасений "второй волны" заражений коронавирусом. Ранее власти штатов Калифорния, Техас и Флорида ввели некоторые ограничительные меры из-за пандемии.

Положительную динамику бирж поддерживают ожидания того, что новое монетарное стимулирование сможет поддержать восстановление экономики. "Рынок получает невероятное чувство спокойствия в том факте, что пока мы сдерживаем вирус, экономика будет восстанавливаться очень быстро", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Great Hill Capital LLC Томаса Хейса (Thomas Hayes).

При этом акции Boeing дорожают на 7,7% после новостей СМИ о том, что тестовые летные испытания Boeing 737 Max, необходимые для сертификации лайнера, начнутся позднее в понедельник. При этом полеты проведет Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с Boeing. Позднее FAA подтвердило эту информацию

Рынки обращают внимание и на новости вокруг Facebook. Ранее ряд организаций и правозащитников призвали бизнес отказаться размещать рекламу в этой соцсети в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Starbucks заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook. До открытия торгов акции Facebook дешевели на 4%, Twitter — почти на 2%. Теперь удешевление Facebook замедлилось до 0,8%, а акции Twitter уже дорожают почти на 2%.