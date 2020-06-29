МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером на сохранении опасений вокруг "второй волны" коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,33%, или на 5,8 доллара — до 1786,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,48% — до 18,082 доллара за унцию.

Золото, которое традиционно считается активом-убежищем, сохраняет свою привлекательность для инвесторов в свете роста случаев заражения коронавирусом. Инвесторы опасаются, что "вторая волна" заболеваемости может привести к новым закрытиям экономик и остановить восстановление экономической активности.

Так, в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе. По последним данным университета Хопкинса, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 38,8 тысячи. Тем временем по данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения.

"Катализатор для цены золота (в 1800 долларов за унцию) уже здесь. Растущее число случаев заражения в США и опасения по поводу "второй волны" в Европе и Азии могут замедлить любое потенциальное восстановление экономики…", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).