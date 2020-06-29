МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и растет к иене в понедельник вечером, склонность трейдеров к риску на ожидании восстановления экономики сдерживает спрос на более надежные активы, такие как доллар и иена, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1244 с 1,1217 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 107,72 иены со 107,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 97,49 пункта.

В понедельник на рынках наблюдается аппетит инвесторов к риску из-за ожидания восстановления мировой экономики. На этом фоне фондовые рынки Европы и США растут до 1-1,5%, а американский доллар и японская иена, которые традиционно выступают как более надежные активы, дешевеют.

"Для американской валюты это слабый старт, думаю, здесь в основном склонность к риску", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Western Union Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo).

Рынки продолжают оценивать статистику по коронавирусу. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались. В США за последние сутки зафиксировали около 38,8 тысячи новых случаев заражения, общее число заболевших в стране достигло 2,5 миллиона.

Позднее на текущей неделе рынки ожидают важные данные из США. В среду, 1 июля, будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а в четверг, 2 июля, выйдет статистика по безработице в стране в июне.