МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля и роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи закрытию дневных торгов в 18.50 мск вырос на 0,22%, до 2767,95 пункта, индекс РТС снизился на 0,56%, до 1239,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 52 копейки — до 70,32 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 79,05 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1% — до 41,34 доллара за баррель.