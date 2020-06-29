МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,61%, до 5,15 доллара, "Новатэка" — на 1,74%, до 146,7 доллара, "Лукойла" — опустилась на 0,79%, до 75,34 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,87%, до 5,55 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,45%, до 23,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" упала на 3,63%, до 27,07 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 0,66%, до 12,06 доллара, НЛМК — выросли на 0,97%, до 19,87 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,05%, до 0,96 доллара, Сбербанка — выросли на 0,3%, до 11,6 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,95%, до 20,08 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в стоимости на 0,31%, до 4,89 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,99%, до 13,29 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,21%, до 2,38 доллара.