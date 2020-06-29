МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник выросли в пределах 1% из-за склонности инвесторов к риску, несмотря на сохранение неопределенности вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,01%, до 6226,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 4945,46 пункта, немецкий DAX — на 1,18%, до 12232,12 пункта.

На фондовых рынках Европы и США в понедельник прослеживается склонность трейдеров к покупке более рисковых активов, что привело к росту индексов Европы в пределах 1%, США — на 0,8-1,6%. Хотя в мире продолжают фиксировать рост числа случаев заражения, инвесторы ожидают, что меры стимулирования поддержат восстановление экономики.

Акции британской нефтегазовой компании BP Plc выросли в цене на 3,4% после ее заявления о том, что фирма договорилась о продаже своего нефтехимического бизнеса производителю химической продукции INEOS за 5 миллиардов долларов.

Бумаги немецкой финтех-компании Wirecard подскочили в цене на 154,5%, до 3,26 евро за акцию, на фоне сообщений СМИ об интересе некоторых компаний, в том числе Worldline, к покупке долей в Wirecard.

Ранее Wirecard сама была вынуждена допустить "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 миллиарда евро на счетах компании, позднее глава компании Маркус Браун ушел в отставку, а компания объявила о начале процедуры банкротства. С начала скандала акции компании подешевели в 30 раз, с 99,5 евро.