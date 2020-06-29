МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает заметно снижаться к доллару и евро, игнорируя рост стоимости нефти марки Brent, которая смогла подняться выше 41 доллара за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.14 мск понедельника рос на 52 копейки — до 70,32 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 79 рублей.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 1,51% — до 41,55 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МИНИМУМЫ

В первой половине торгов понедельника доллар смог пробить отметку в 70 рублей впервые с 15 июня, а евро подскочить выше 79 рублей впервые с 16 июня.

Позже, когда нефть марки Brent развернулась от снижения к росту, рубль предпринял попытки скорректировать потери, однако затем продолжил сдавать позиции и обновил локальные минимумы. В результате курс американской валюты поднимался до 70,45 рубля, курс европейской валюты — до 79,21 рубля.

К текущему моменту рубль теряет порядка 0,8% к доллару и 0,9% к евро.

В первой половине дня на глобальных биржах преобладало бегство от риска, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Однако в дальнейшем ситуация на фондовых площадках заметно улучшилась: европейские акции дружно вышли в плюс, рынки США также открылись укреплением, обращает внимание он.

"Индекс доллара, тем не менее, всю вторую половину дня демонстрировал уверенный рост. В этих условиях основные валюты развивающихся рынков не показывали единого направления: российский рубль наряду с валютами ЮАР, Мексики и Аргентины демонстрировал заметное ослабление, тогда как валюты Бразилии и Индии, наоборот, корректировались вверх после заметного ослабления в предыдущие дни", — отмечает аналитик.

К текущему моменту индекс доллара, показывающий отношение американской валюты к валютам основных торговых партнеров, поднимается на 0,09% — до 97,52 пункта.

"По всей видимости, дополнительное давление на российскую валюту могло оказывать продление секторальных санкций ЕС против РФ (в понедельник Совет ЕС принял решение продлить санкции до 31 января 2021 года)", — полагает Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

"Опасения инвесторов в отношении вирусной плоскости и, соответственно, темпов восстановления мировой экономики могут продолжить рост в ближайшей перспективе. Полагаем, что основным риском для рубля остаётся возможная коррекция рыночного оптимизма, а также различные "коллизии" в геополитической плоскости", — говорит Антон Покатович из "БКС Премьер".

Эксперт ожидает, что во вторник курс рубля будет формироваться в диапазоне 70-71 рубль за доллар.

Пробой долларом уровня в 70 рублей говорит в пользу возможного продолжения роста и перехода в диапазон 70-75 рублей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

При этом снижение спроса на риск и возможный уход рынка энергоносителей ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent в дальнейшем могут привести к подъему американской валюты в верхнюю половину данного коридора, добавляет он.