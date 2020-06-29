МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Mail.ru Group начнут торговаться на Московской бирже 2 июля, говорится в сообщении биржи.

Ценные бумаги с торговым кодом MAIL включены в первый уровень листинга.

Ранее в июне Mail.ru направила на Московскую биржу документы, необходимые для проведения локального листинга глобальных депозитарных расписок.

Совет директоров Mail.ru Group в марте текущего года одобрил листинг глобальных депозитарных расписок компании на Московской бирже в первом полугодии 2020 года.