МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно на фоне ослабления рубля, роста нефтяных котировок марки Brent и улучшения настроений на западных площадках, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию дневных торгов вырос на 0,22%, до 2767,95 пункта, индекс РТС снизился на 0,56%, до 1239,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.40 мск рос на 36 копеек — до 70,16 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 78,83 рубля.

Европейские индексы выросли на 0,21-0,48%, ведущие американские биржевые индексы к текущему моменту растут на 0,1-0,82%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,25% — до 41,85 доллара за баррель.

"К вечеру понедельника, после снижения в начале дня, российский фондовый рынок смог отыграть большую часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры. Поддержку нашему рынку оказало восстановление рынка энергоносителей", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Низколиквидные бумаги "Центрального телеграфа" выросли почти на 40% (префы — на 39,72%, обыкновенные акции – на 39,73%) после рекомендации совета директоров по дивидендам. Рост бумаг проходит на повышенном для компании обороте: по префам объем торгов превысил 322 миллиона рублей, по обыкновенным акциям составил почти 97 миллионов рублей, тогда как в обычные дни по префам объем торгов не превышал 1 миллиона рублей, а по обыкновенным акциям – 100 тысяч рублей.

Рост акций начался еще в пятницу, когда префы выросли на 8,6%, обыкновенные акции — на 7,1%. На тот момент причина этого была непонятна. Сообщение о решении совета директоров было опубликовано в понедельник около 8 утра. Совет рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в 11,83 рубля на штуку, всего — 2,5 миллиарда рублей.

Также среди лидеров роста – акции ИСКЧ (12,5%), "Аэрофлота" (3,93%), "Фармсинтеза" (3,5%), ОГК-2 (2,86%), "Газпрома" (2,4%), а также акции Polymetal (1,96%), "Алросы" (1,74%), обыкновенные акции "Россетей" (1,59%), депозитарные расписки "Ленты" (1,52%) и акции НМТП (1,46%).

Из общей ровной картины на торгах сегодня сильно выбиваются бумаги второго эшелона — акции Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Рост спроса на бумаги резко увеличился после сообщения о том, что ИСКЧ успешно завершил размещение облигаций на 145 миллионов рублей. Срок погашения – через 5 лет. Инвесторы могли расценить эту новость как сигнал, что компания получит кредитный рычаг для роста продаж. На наш взгляд, сегодняшний подъем котировок необоснован. До конца этой недели акции ИСКЧ могут продолжить падение с целью ухода ниже 25 рублей", — комментирует рост бумаг аналитик.

Интерес инвесторов к акциям "Фармсинтеза" растет на фоне сообщений о возможном приближении второй волны пандемии, считает он. "Ранее бумага была предметом активных спекуляций, связанных с возможной разработкой лекарства от COVID-19. Каждый раз после сильного роста акции "Фармсинтеза" вступали в длинный период снижения. Мы полагаем, что этот сценарий повторится в июле. "Фармсинтез" в течение следующего месяца может потерять еще около 15%", — считает Емельянов.

Среди лидеров снижения – акции "Норникеля" (-3%), акции "Распадской" (-1,72%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,59%), акции "Мостотреста" (-1,42%), префы "Мечела" (-1,36%), а также акции ММК (-1,35%), "Интер РАО" (-1,26%), префы "Ленэнерго" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ

Утренняя попытка "медведей" увести индекс Мосбиржи в диапазон 2700-2750 пунктов оказалась неудачной, однако пока рано говорить о возобновлении восходящей динамики, считает Зварич из Промсвязьбанка.

"Новостной фон, связанный с активизацией пандемии в Штатах, в ближайшие сессии продолжит оказывать давление на мировые рынки, что поспособствует дальнейшему снижению наших акций. В этой связи ждем отступления индекса Мосбиржи к поддержке на уровне 2700 пунктов и попытку ее пробоя", — говорит аналитик.

"Вирусный фактор грозит более медленным восстановлением мировой экономики, чем ожидалось ранее. В связи с этим внимание инвесторов к макроэкономической статистике продолжает оставаться повышенным. Во вторник важными будут июньские PMI в производственном секторе и секторе услуг КНР. Также отечественный рынок продолжит внимательно следить за ценовой конъюнктурой на рынке нефти", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По его оценкам, во вторник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2720-2780 пунктов.