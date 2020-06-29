МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. "Яндекс" завершил размещение акций класса А, привлек в совокупности 1,06 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно 1,06 миллиарда долларов, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение", — говорится в сообщении.

В частности, в рамках публичного предложения компания разместила 8 121 827 акций класса А по цене 49,25 доллара за акцию. Также до закрытия сделки андеррайтер — Goldman Sachs — в полном объеме реализовал свой опцион на покупку дополнительных 1 218 274 акций. Таким образом, компания в рамках публичного предложения разместила выпустила в общей сложности 9 340 101 акцию класса А на сумму около 460 миллионов долларов.

Кроме того, компания завершила частное размещение 12 182 739 акций класса А в пользу трех инвесторов — "ВТБ Капитала", инвесткомпании Ervington Investments Limited (конечным бенефициаром является Роман Абрамович) и инвесткомпании Treliscope Limited (бенефициары — Александр Абрамов и Александр Фролов).