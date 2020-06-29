ВАШИНГТОН, 29 июн /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Фондовый рынок США вырос в понедельник на 1,2-2,3%, компенсировав значительную часть потерь прошлой недели на фоне надежд на укрепление экономики после пандемии коронавируса.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 2,32%, до 25595,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,20%, до 9874,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,47%, до 3053,26 пункта.

Акции самолетостроительной корпорации Boeing были в числе лидеров рынка — они выросли на 14,40% до 194,49 доллара за акцию на новостях о начале сертификационных полетных испытаний модели MAX 737. Полеты этой ведущей модели Boeing были приостановлены с 2019 года после катастроф двух лайнеров в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли сотни пассажиров. Проверка выявила возможные ошибки в коррекции маневрирования, на устранение неполадок ушло намного больше времени, чем планировалось заранее.

Росли акции лидеров технологической индустрии. Акции Alphabet подскочили на 2,54% до 1397,17 доллара за штуку, акции Apple выросли на 2,30% до 361,78 долларов за акцию, Facebook — на 2,11% до 220,64 доллара.