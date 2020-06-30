ВАШИНГТОН, 30 июн /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Спрос инвесторов обеспечил рост акциям Facebook, несмотря на призывы к бойкоту компании, свидетельствуют результаты торгов.

К закрытию бирж акции Facebook выросли на 2,11%, до 220,64 доллара. При этом по сравнению с локальным максимумом 25 июня стоимость по-прежнему снижена на 6%, так как в пятницу, 26 июня, акции упали на 8%. Однако с начала года акции Facebook выросли на 5%, тогда как индекс S&P 500 упал на 6%.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Starbucks заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях.

При этом компания MKM Partners, которую цитирует Marketwatch, оценивает рекламные риски Facеbook в 5% от оборота компании, хотя и рекомендует покупать ее акции после снижения. В свою очередь Pivotal Research сообщила, что бойкот растет, но такие большие компании, как Facebook, рекламодатели в конечном итоге "просто не могут обойти".

Агентство Блумберг в субботу привело данные, что из-за бойкота рекламы в социальных сетях корпорации глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов. Сам Цукерберг при этом ранее заявил, что компания внесет изменения в свою политику и запретит "ненавистнические" высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.

Соцсеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.