МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цена на медь растет во вторник после выхода позитивной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,45% — до 2,696 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,08% — до 5961,5 доллара, алюминия — на 0,47%, до 1609 долларов, цинка — на 1,13%, до 2061,5 доллара за тонну.

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому инвесторы с оптимизмом оценивают макроэкономические данные из страны, свидетельствующие о восстановлении пострадавшей от коронавируса экономики.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 50,9 пункта с 50,6 пункта в мае. Эксперты прогнозировали индекс на отметке 50,5 пункта. Тем временем PMI в непроизводственном секторе в июне вырос до 54,4 пункта с майских 53,6 пункта.