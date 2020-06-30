МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром торгуется в небольшом плюсе к евро и иене на фоне сохраняющихся опасений за влияние COVID-19 на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск курс доллара к иене рос до 107,75 иены со 107,56 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1227 с 1,124 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 97,57 пункта.

Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает оказывать серьезное влияние на настроения инвесторов. Во вторник участники торгов обратили внимание на сообщения СМИ о том, что не менее четырнадцати американских штатов на фоне роста заболеваемости решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 2,5 миллионов случаев COVID-19, скончались более 125 тысяч человек. По этим показателям Соединенные Штаты лидируют в мире.

Курс евро слабо меняется по отношению к доллару в преддверии выхода данных по инфляции в регионе. Аналитики ожидают, что в июне, по предварительной оценке, показатель в регионе составил 0,1%, как и в мае.

"В целом рынок осторожен", — отметил агентству Рейтер старший валютный стратег MUFG Bank Минори Учида (Minori Uchida).