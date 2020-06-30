МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник утром показывают положительную динамику благодаря сохраняющимся опасениям по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1,05 доллара — до 1782,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% — до 18,098 доллара за унцию.

Рост числа случаев заражения COVID-19 и сохраняющиеся вокруг него риски по-прежнему поддерживают безопасные активы, к которым относится золото. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.

"Основная поддержка золота в настоящее время — отрицательные процентные ставки по кривой доходности США и хеджирование рискованных событий. К этому вы можете добавить ситуацию с COVID-19 в США и отношения между США и Китаем", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом вернувшийся на рынки аппетит к риску после выхода позитивной статистики по Китаю сдерживает рост цен на золото.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса вырос до 50,9 пункта с 50,6 пункта в мае. Эксперты прогнозировали индекс на отметке 50,5 пункта. Тем временем PMI в непроизводственном секторе в июне вырос до 54,4 пункта с майских 53,6 пункта.