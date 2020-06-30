Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 30 июня
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май)
|1,32
|1,2 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-9,8%
|-8,4% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс PMI Китая (июнь)
|53,4
|54,2 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|50,6
|50,9 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июнь)
|53,6
|54,4 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (май)
|0%
|-0,1% (факт)
|5:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2020)
|-0,5%
|-0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2020)
|-5,6 млрд ф.ст.
|-21,1 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2020)
|1,1%
|-1,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0%
|-2,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (май)
|-20,2%
|30%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,2%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0,4%
|-5,2%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,2%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,1%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,42%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (апрель)
|-7,2%
|-12%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель)
|3,9%
|3,8%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь)
|32,3
|45
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июнь)
|86,6
|91,6
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,749 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Детский мир — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме)
|4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018
|5,06 (9м2019) + 3 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2020, в заочной форме)
|0 — див-д 2018
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2019
|RUB
|Лензолото — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме)
|0 (ао), 110 (ап) — див-д 2018
|0 (ао), 13,07 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Мечел — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме)
|0 (ао), 18,21 (ап) — див-д 2018
|0 (ао), 3,48 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме)
|0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018
|0,65 (ао), 0,97 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.07.2020) — див-д 2019
|RUB
|НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 05.06.2020, в заочной форме, див-ды 1кв2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв2019, фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.07.2020) — див-д 2020
|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 17.06.2020)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 0 (ао), 1 (ап) (фин) — див-д 2019
|RUB
|ГАЗ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 19.06.2020)
|0 (ао), 3,92 (ап) — див-д 2018
|0 (ао), 5,13 (ап) — див-д 2019
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (об инциденте на ТЭЦ-3 в Норильске)
https://1prime.ru/Financial_market/20200630/831702009.html