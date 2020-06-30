МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял рост после позитивного старта торгов по основным индексам и перешел к снижению на фоне ослабления нефти и рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск вторника снижается на 0,08% — до 2765,77 пункта, индекс РТС — на 0,07% — до 1238,94 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,93% — до 41,46 доллара за баррель.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 37 копеек — до 70,36 рубля.

Индекс Мосбиржи на старте торгов прибавлял 0,37%, индекс РТС рос на 0,85%.