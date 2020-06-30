МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Низколиквидные бумаги "Центрального телеграфа" растут до 20% в начале торгов, продолжая отыгрывать рекомендации совета директоров по дивидендам, сделанные в понедельник, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.29 мск привилегированные акции "Центрального телеграфа" росли на 16,77%, обыкновенные акции – на 17,16%. При этом префы компании уже подскакивали на 29,5% — до 33,98 рубля, обыкновенные — на 29%, до 39,45 рубля. Индекс Мосбиржи поднимается на 0,14%. За три дня привилегированные и обыкновенные акции компании выросли почти в два раза.

Рост бумаг во вторник проходит на повышенном для компании обороте: по префам объем торгов уже почти 246 миллионов рублей, по обыкновенным акциям – более 57 миллионов рублей.

В понедельник по префам объем торгов превысил 322 миллиона рублей, по обыкновенным акциям составил почти 97 миллионов рублей, тогда как в обычные дни по префам объем торгов не превышал 1 миллиона рублей, а по обыкновенным акциям – 100 тысяч рублей.

Рост акций начался еще в пятницу, когда префы выросли на 8,6%, обыкновенные акции — на 7,1%. На тот момент причина этого была непонятна. Сообщение о решении совета директоров было опубликовано в понедельник около 8 утра. Совет рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в 11,83 рубля на штуку, всего — 2,5 миллиарда рублей.

По результатам 2018 года компания выплачивала дивиденды в 7,41 рубля на оба вида акций. Дивиденды за 2017 год составляли 0,03 рубля на акцию, за 2016 — 0,008 рубля на акцию.

Основным акционером "Центрального телеграфа" является "Ростелеком" с долей 80% обыкновенных акций (60% уставного капитала).