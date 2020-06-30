МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. "Сибур" в рамках размещения пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность в диапазоне 3,125-3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем размещения евробондов с погашением в июле 2025 года составит 500 миллионов долларов.

Компания с 29 июня провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".