МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник демонстрируют негативную динамику в рамках коррекции после роста днем ранее и на статистике из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,97%, до 6167,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 4929,3 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 12211,05 пункта.

Во вторник на европейских рынках отмечаются коррекционные распродажи после того, как днем ранее они выросли в пределах 1%. Давление на настроения инвесторов усиливает статистика из Великобритании, согласно которой ВВП страны в первом квартале 2020 года, по окончательной оценке, снизился в годовом выражении на 1,7%, а в квартальном — на 2,2%. Аналитики полагали, что показатель снизился на 1,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.

Кроме того, беспокойство у трейдеров продолжает вызывать ситуация с распространением коронавируса в мире и его влияние на перспективы мировой экономики. "Опасения по поводу пандемии продолжают оказывать давление на настроения рынка, и инвесторы все больше обеспокоены тем, что путь к нормализации ситуации может быть довольно долгим", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик AxiCorp Милан Куткович (Milan Cutkovic).

Ограничить негатив помогает статистика из еврозоны, согласно которой годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, ускорилась до 0,3% с уровня мая в 0,1%, хотя ожидалось, что показатель останется без изменений.