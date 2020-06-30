МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) планирует в 2020 году провести первые торги поставочным фьючерсом на пшеницу, говорится в сообщении биржи.

НТБ указывает, что это направление содержится в перечне планов развития биржи на 2020 год, который был утвержден собранием акционеров биржи 25 июня.

"В качестве перспектив развития АО НТБ определены следующие основные направления деятельности в 2020 году… проведение мероприятий по обеспечению запуска и проведения первых торгов поставочным фьючерсом на пшеницу на срочном рынке ПАО Московская Биржа с возможностью исполнения поставки по фьючерсным контрактам на спот рынке АО НТБ в рамках проекта "Запуск поставочного фьючерса на пшеницу", — говорится в сообщении биржи.

Кроме того, биржа планирует проведение мероприятий по перезапуску рынка поставочных форвардных и своп договоров на зерно с участием центрального контрагента (ЦК) и оператора товарных поставок (ОТП), также — по запуску товарного спот рынка на сахар/сахар-сырец без участия ЦК и ОТП, что позволит избежать ограничений по объему операций из-за установленных сейчас лимитов.

Еще одно направление касается проведения торгов по реализации зерна из государственного интервенционного фонда, а также обеспечения готовности к торгам по приобретению продукции у сельхозпроизводителей и перерабатывающих организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций в отношении урожая 2020 года.

Акционеры утвердили годовой отчет и финансовую отчетность за 2019 год, избрали новый состав набсовета в составе семи человек. Чистая прибыль НТБ за 2019 год составила 17,8 миллиона рублей. Ее основными направлениями работы в прошлом году стали проведение торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда и развитие рынка поставочных форвардных и своп договоров, базисным активом которых является зерно и сахар.

НТБ сообщила, что совокупный объем торгов сельхозпродукцией (поставочными форвардными и своп договорами) в 2019 году составил 38,04 миллиарда рублей, общий объем торгов при проведении торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда — 970,2 тысячи тонн на сумму 10,3 миллиарда рублей.